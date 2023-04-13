هل يختلف عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص عن الحكومة؟

كشفت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 وعيد تحرير سيناء، للموظفين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الإجازة للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، على النحو الآتي:

الإجازة للعاملين في المصالح الحكومية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ إجازة عيد الفطر المبارك، ستكون بدايتها من يوم الخميس الموافق 20 أبريل حتى يوم الاثنين 24 أبريل، بالإضافة إلى يوم الثلاثاء 25 أبريل، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، أي أنّ إجمالي عدد أيام الإجازة 6 أيام متصلة.

وذلك لكل الموظفين الذين يعملون في المصالح الحكومية والوزارات، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، ووحدات الإدارة المحلية.

الإجازة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، أنّ إجازة عيد الفطر المبارك 2023 وعيد تحرير سيناء للعاملين في القطاع الخاص، ستبدأ من يوم الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر، لافتة إلى أنها مدفوعة الأجر، وبذلك تكون عدد أيامها 6 أيام متصلة.

وأكد حسن شحاتة وزير الدولة لشؤون القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار توحيد مواعيد الإجازات، لكل العاملين في الدولة بمختلف القطاعات، بهدف تحقيق الغاية القومية من الإجازات الرسمية في المناسبات المختلفة والأعياد.