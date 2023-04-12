«النواب» يحيل 29 تقريرا إلى الحكومة لاتخاذ توصيات حول خدمات طبية وتعليمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة 29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وجاءت الطلبات على النحو التالي:

1. طلب العضو نشوى رائف، بشأن إنشاء جناح بمدرسة البدارى الثانوية المشتركة- بمدينة البدارى- محافظة أسيوط.

2. طلب العضو أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إنشاء مدرسة محمد موافى الابتدائية بالكمال- مركز تمى الأمديد- محافظة الدقهلية.

3. طلب العضو عبد الحكيم مسعود، بشأن إنشاء مجمع تعليمى على مصرف السقاية ببندر ناصر- مركز ناصر- محافظة بنى سويف.

4. طلب العضو ميرال الهريدى، بشأن تدريس مادة مصريات في جميع مراحل التعليم قبل الجامعى.

5. طلب العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن إنشاء قسم للبنات بكلية علوم القرآن بجامعة الأزهر في محافظة الإسكندرية أو محافظة البحيرة.

6. طلب العضو أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء كوبرى علوى بديلًا للمزلقان الواقع داخل مدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

7. طلب العضو عماد عبد التواب الدرجلى، بشأن إنشاء كوبرى مشاة مزود بسلم كهربائى بمدخل البدرشين البحرى أمام مزلقان السكة الحديد بالبدرشين بجوار مسجد أبو بكر الصديق – محافظة الجيزة.

8. طلب العضو سيد عثمان سيد، بشأن إنشاء إشارة ضوئية بشارع عمر المختار بمنطقة الأميرية أمام مستشفي الزيتون على بعد 500 متر من نزلة كوبرى الأميرية- محافظة القاهرة.

9. طلب العضو منال هلال أيوب، بشأن إنشاء متحف قومي في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

10. طلب العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن سرعة إصدار الأحوزة العمرانية فى جميع المحافظات.

11. طلب العضو علاء سليمان، بشأن توصيل المياه ومنظومة الصرف الصحى بعزبة خلف التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

12. طلب العضو علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحى بعزبة الحلفاء بقرية موشا مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

13. طلب العضو عصام ياسين، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى إلى منطقة عزبة النجار التابعة لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

14. طلب العضو زينب السلايمى، بشأن إنشاء وحدات سكنية بنجعى باويل وأبو زعفة – ناحية النجوع قبلى – مركز إسنا – محافظة الأقصر.

15. طلب العضو يحيى محمد كدوانى، بشأن إنشاء محطة مرشحات لمياه الشرب لخدمة قرى جنوب مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

16. طلب العضو لطفى شحاتة، بشأن تحديد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

17. طلب العضو مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى مجال صناعة الحديد والصلب بمنطقة مسطرد – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

18. طلب العضو زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائية بنجع باويل – ناحية النجوع قبلى – مركز إسنا – محافظة الأقصر.

19. طلب العضو عبد الباقى تركيا، بشأن سرعة استلام هيئة الأبنية التعليمية لمدرسة شنبارة منقلا – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية.

20. طلب العضو علاء سليمان، بشأن إجراء عمليات الحقن المجهرى ضمن بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.

21. طلب العضو أحمد يحيى الجحش، بشأن إقامة العديد من القوافل الطبية ببعض قرى مركز زفتى – محافظة الغربية.

22. طلب العضو منى عمر، بشأن تطوير وحدة صحة وادى القمر والمبنى الملحق بالوحدة – إدارة العجمى الصحية – محافظة الإسكندرية.

23. طلب العضو إبراهيم عويس، بشأن إنشاء مبنى ومكتب للشهر العقارى والتوثيق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

24. طلب العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بجانب مدرسة عرب الصبحة- مركز دار السلام لخدمة أهالى جنوب محافظة سوهاج وشمال قنا.

25. طلب العضو أحمد أبو زيد، بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح الأبنية التعليمية لبناء مدرسة تعليم أساسى- قرية الحامول- مركز منوف- محافظة المنوفية.

26. طلب العضو أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك دولة- حى الطيارة- مدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

27. طلب العضو حنان حسنى يشار، بشأن وضع نظام لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في الجامعات.

28. طلب العضو محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن تغطية مسافة (500م) من مصرف مرجا مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

29. طلب العضوين رشا فايز كليب، أسامة أنور المصرى، بشأن إقامة مجمع مواقف حضارى للسيارات الأجرة بمدينة أبو حمص – محافظة البحيرة.