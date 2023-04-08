خريطة قداسات عيد القيامة بالكنائس المصرية 2023

تحتفل الكنائس المصرية «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية»، بعيد القيامة المجيد الأحد 16 أبريل الجاري، على أن تقام قداسات العيد يوم السبت المعروف بـ«سبت النور» 15 أبريل.

قداس عيد القيامة 2023 بالكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترتيبات قداس عيد القيامة 2023، موضحة أن البابا تواضروس الثاني سيترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء السبت 15 أبريل، بمشاركة عدد من الأساقفة والآباء الكهنة، بحضور عدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن تبث القنوات الفضائية القبطية والقناة الأولى، احتفالات قداس عيد القيامة، وكذلك الصفحات الرسمية التابعة للكنيسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تحتفل الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد بحضور الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، السبت 15 أبريل الساعة الواحدة ظهرا بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بمشاركة راعي الكنيسة الدكتور يوسف سمير وقيادات الطائفة الإنجيلية، ويتضمن الاحتفال ترانيم ومشاركة فريق الحياة الأفضل والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر، ومدرب الصوت شريف الضبع.

قداس عيد القيامة 2023 بالكنيسة الكاثوليكية

فيما يصلي الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد القيامة لقيامة 2023 بكنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر مساء السبت 15 ابريل.

وبالنسبة لكنيسة السريان الأرثوذكس، أعلنت ترتيبات قداس عيد القيامة، الذي يقام الساعة الثامنة مساء السبت 15 أبريل برئاسة الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر بكنيسة السيدة العذراء مريم بغمرة للسريان الأرثوذكس.