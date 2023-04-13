صندوق علاج الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين من تعاطي المخدرات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حفل إفطار للمتعافين من تعاطي المخدرات في إطار الدمج المجتمعي لهم، باعتبارهم مرضى لطالما تقدموا طواعية للعلاج، ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع.

وشارك الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المتعافين حفل الإفطار الجماعي بمركز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق ببورسعيد، وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب حرص وزيرة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع.

نجاح المتعافين في تصميم فوانيس رمضان

وشهدت ورش التدريب المهني للمتعافين من الإدمان داخل مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ببورسعيد أعمالا فنية متميزة، حيث نجح المتعافين في تصميم فوانيس رمضان داخل ورش التدريب بأشكال وأحجام مختلفة متميزة، وتدريب المتعافين داخل الورش على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج «العلاج بالعمل».

تأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد

ويعد مركز العزيمة ببور فؤاد التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أول مركز متخصص في تأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفيد من خدماته محافظات القناة وشمال سيناء، وجرى تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل لمرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ80 سريرا، ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة 6 آلاف سنويا علي مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي كما يضم المركز «صالة جيم وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية».