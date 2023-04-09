«التضامن»: انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دوري رمضاني للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة للصندوق تحت عنوان «التعافي بطولة»، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة.

الإدمان مرض يمكن العلاج منه

وأوضحت وزارة التضامن، أنّ الهدف من تنظيم الدوري الرياضي للمتعافين بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى في المجتمع، والتأكيد على أنّ الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق 16023، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

تنظيم دورات تدريبية للمتعافين

ولفتت التضامن إلى أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مستمر في تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن 16023، داخل ورش التدريب بمراكز العزيمةِ التابعة للصندوق، على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، مثل «صيانة أجهزة كهربائية، وأعمال النجارةِ والموبيليا، والخياطة، والحدادة والكهرباء»، وجرى تدريب نحو 12250 متعافي منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن، وكذلك إطلاق مبادرة «بداية جديدة» لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.