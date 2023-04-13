الكنائس المصرية تصلي قداس خميس العهد.. الأول في أسبوع الآلام

صلت الكنائس المصرية، اليوم، قداس خميس العهد، الذي يعد أول قداس في أسبوع الآلام عقب أحد الشعانين، وتحتفل فيه الكنيسة بتأسيس سر التناول، أحد الأسرار السبعة للكنيسة على يد السيد المسيح، كما تم فيه تسليم السيد المسيح والقبض عليه.

خريطة صلوات قداس خميس العهد في الكنائس

وبهذه المناسبة، أقامت الكنائس المصرية «الأرثوذكسية والكاثوليكية والأسقفية» قداسات، إذ ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس خميس العهد بدير مارمينا العجائبي في مريوط، بمشاركة الآباء الأساقفة والرهبان، وألقى عظة بهذه المناسبة، كما صلى خلال القداس صلاة اللقان وغسل ارجل الأساقفة ومجمع رهبان الدير.

فيما ترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس خميس العهد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وبحضور عدد من أبناء الطائفة، كما ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، قداس خميس العهد للاحتفال بيوم تأسيس سر التناول، أحد أركان المسيحية.

كما شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية إقامة قداسات خميس العهد، حيث ترأس الأنبا يوانس، أسقف أسيوط وتوابعها، قداس خميس العهد، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مارجرجس بأسيوط، فيما ترأس الأنبا رافائيل، أسقف قطاع كنائس وسط القاهرة، قداس خميس العهد بكنيسة السيدة العذراء مريم في جاردن سيتي، كما ترأس الأنبا إشعياء، مطران طهطا وجهينة، قداس خميس العهد بكاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بساحل طهطا.

طقس قداس خميس العهد

وينفرد قداس خميس العهد بطقوس خاصة حيث يصلى نوعين من الصلوات خلال القداس، الأولى تُسمى صلاة البصخة، والثانية تُسمى صلاة اللقان، فضلا عن كونه اليوم الوحيد الذي تصلي فيه الكنيسة في الهيكل خلال أسبوع الآلام، حيث تمنع الكنيسة إقامة القداسات ورفع البخور خلال هذا الأسبوع.