البابا تواضروس يترأس قداس «خميس العهد» بدير مارمينا في كنيج ماريوط اليوم

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، القداس الإلهي، اليوم، للاحتفال بخميس العهد، بدير مارمينا العجائبي بكنيج ماريوط، بمشاركة لفيف من الآباء الأساقفة والمطارنة والكهنة بالكنيسة، بالإضافة لمجمع رهبان الدير ورئيس الدير.

خميس العهد أول قداس في أسبوع الآلام

ويعد قداس خميس العهد أول قداس يصلى خلال أسبوع الآلام عقب قداس أحد الشعانين وتعليق الشارات والستائر السوداء حزنًا على صلب المسيح.

ويتضمن طقس «خميس العهد»، غسل أرجل الرهبان والكهنة بيد البابا تواضروس الثاني مثلما فعل السيد المسيح مع التلاميذ في الليلة الأخيرة قبل الصلب ليعلمهم الإتضاع.

كما يصلى خلال قداس «خميس العهد» نوعين من الصلوات، الأولى تُسمى صلاة البصخة، والثانية تُسمى صلاة اللقان.

خميس العهد يتوسط 3 أعياد

ويأتي خميس العهد في وسط أسبوع الآلام حيث يعد أحد الأعياد السيدية الصغرى، كما أنه يتوسط ثلاثة أعياد تبدأ «أحد الشعانين»، خميس العهد، لتنتهي بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 16 أبريل الجاري.

ويوم خميس العهد هو اليوم الذي غسل فيه السيد المسيح أرجل التلاميذ ليعلمهم الإتضاع ووعظهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته، كما أنه اليوم الذي قُبض فيه على يسوع ليلًا بعد خيانة يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف، يحسب الإنجيل.