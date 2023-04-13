«بوليتيكو» الأمريكية: زلة لسان تحرج «جو بايدن» خلال رحلته إلى أيرلندا

تمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من السير بحذر حول الحساسيات السياسية التاريخية، بسبب ما يمثله ملف أيرلندا بالنسبة لبريطانيا، منذ حرب الاستقلال الأيرلندية في بدايات القرن الماضي أو التوترات الحالية بسبب وضع الجزيرة بعد «البريكست»، وذلك خلال الجزء الأول من رحلته إلى أيرلندا هذا الأسبوع، بمناسبة مرور 25 عامًا على اتفاق الجمعة العظيمة الذي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي سعت لتأمين سلام دائم لأيرلندا الشمالية، في الوقت الذي يفتخر بايدن بأصوله الأيرلندية، وذلك بحسب صحيفة «بوليتيكو»، الأمريكية.

زلة لسان بايدن

وتابعت الصحيفة أنه بعد فترة ليست طويلة من عبور بايدن من المملكة المتحدة إلى جمهورية أيرلندا، وقع الرئيس الأمريكي في زلة لسان كبيرة، فقد خلط بين فريق الرجبي النيوزيلندي All Blacks بالوحدة العسكرية البريطانية سيئة السمعة Black and Tans التي حاربت الأيرلنديين قبل قرن من الزمان.

وفي نهاية خطابه، حاول بايدن، إلى جانب وزير الخارجية الأيرلندي ميشال مارتن ولاعب الرجبي النجم روب كيرني، وهو ابن عم لبايدن، أن يثني على أحد أعظم إنجازات كيرني الرياضية، وكان ذلك عندما هزم فريق الرجبي الأيرلندي نيوزيلندا لأول مرة منذ 111 عامًا، في نوفمبر 2016 في شيكاغو، حيث تشتهر فرقة نيوزيلندا باسم All Blacks، في إشارة إلى أزياءهم الرسمية.

زلة اللسان تعكس تقارب بايدن مع تاريخ متمردي ايرلندا

وأوضحت الصحيفة أن المشكلة هي أن بايدن ترك إشارة يمكن أن تعكس تقاربه مع تاريخ المتمردين الأيرلنديين وأغانيهم الشعبية، حيث قال بايدن للجمهور إنه لاعب رجبي من الجحيم، وقد هزم الجحيم من Black and Tans، وكانت Black and Tans هي وحدة مساعدة لقوات الأمن البريطانية التي حاربت متمردي الجيش الجمهوري الإيرلندي في حرب الاستقلال عن بريطانيا في الفترة من 1919 إلى 2121، حيث يعكس اسمهم الألوان المرتجلة وغير المتسقة لزيهم الرسمي.

وانتشرت زلة اللسان على وسائل التواصل الاجتماعي في أيرلندا، وغرد الممثل الكوميدي أوليفر كالان: «أعظم هدية أرادتها أيرلندا من جو بايدن كانت زلة لسان مميزة»، ومن جانبها، قالت أماندا سلوت، مساعدة بايدن، وكبيرة مديري مجلس الأمن القومي لأوروبا، في محاولة لتهدئة الخلاف: «أعتقد أنه بالنسبة لكل شخص في أيرلندا من مشجعي لعبة الرجبي، كان من الواضح أن الرئيس كان يتحدث عن فريق All Blacks وهزيمة أيرلندا لفريق نيوزيلندا في عام 2016».