أبرز الأحداث الأمريكية خلال 24 ساعة: زلة لسان جديدة لـ«بايدن» وعودة مكوك فضائي لـ«فلوريدا»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية عدة أحداث متنوعة، كان من أبرزها وقوع الرئيس جو بايدن «79 عامًا»، في زلة لسان جديدة بكمبوديا، فيما وصول مكوك فضائي غير مأهول من طراز «إكس 37 بي» إلى فلوريدا بعد نحو عامين ونصف عام في المدار.

زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي

وارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، زلة لسان جديدة، أمس السبت، كانت هذه المرة في كمبوديا خلال القمة بين بلاده ورابطة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة باسم «آسيان»، واخطأ الرئيس البالغ من العمر «79 عاما»، ووجه الشكر إلى رئيس وزراء كولومبيا لزعامته، باعتباره رئيس «آسيان» ولاستضافة القمة.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، هبوط طائرة فضائية عسكرية أمريكية غير مأهولة، من طراز «إكس 37 بي» التابع للجيش الأمريكي، أمس السبت في قاعدة «كيب كانافيرال» للقوات الجوية بفلوريدا بعد مضي نحو عامين ونصف عام في المدار.

وكانت الصين منافسة الولايات المتحدة، أعلنت، أمس السبت، إن مركبة «تيانتشو-5» الفضائية للشحن، التحمت مع مجموعة لمحطة «تيانقونج» الفضائية، وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إنها المرة الأولى التي يشهد فيها رواد فضاء صينيون، وصول مركبة شحن إلى المحطة.

«إكس 37 بي» أمضت 908 أيام في المدار

وبلغ طول «إكس 37 بي»، 9 أمتار، وطول جناحيه 4.5 أمتار ويعمل بألواح شمسية، وأمضى «إكس 37 بي» 908 أيام في المدار، وقالت «مجموعة بوينج» المصنعة للطائرات، في بيان، إن المكوك غير المأهول، الذي قام برحلته الأولى في 2010، أمضى أكثر من 10 سنوات في الفضاء خلال 6 مهمات.

وقال نائب رئيس شركة «بوينج سبيس»، جيم تشيلتون إن «إكس 37 بي»، واصل تحطيم الأرقام القياسية، مشيرًا إلى تزويد الولايات المتحدة قدرة لا مثيل لها على اختبار ودمج تقنيات فضائية جديدة بسرعة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي مايو 2020، تحدثت وزارة الدفاع الأمريكية،عن هدف الطائرة الفضائية العسكرية غير المأهولة، قبل إطلاقه، وأشار «البنتاجون» إلى سلسلة من التجارب العلمية.

وقال الجيش الأمريكي، في ذلك الوقت إن مهمة «إكس 37 بي» تهدف من بين مهامها، إلى اختبار تفاعلات مواد معينة في الفضاء وتحويل إشعاعات شمسية إلى طاقة «راديو-كهربائية».