صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. تتراوح بين 300 و500 جنيه

من المقرر أن تعلن وزارة القوى العاملة منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، لأول مرة خلال عام 2023 الجاري، وتتراوح قيمتها بين 300 و500 جنيه، كما سيتم صرف منح أخرى منها منح المواليد الجدد وتتراوح قيمتها بين 200 و500 جنيه ثم منحة عيد الأضحى.

منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

ولا يقتصر الأمر على منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، ويمتد إلى صرف منحة دخول المدارس وهي منحة تقدمها مديريات القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في الدفاتر وتتراوح ما بين 200 و500 جنيه، ثم يلي ذلك منحة المولد النبوي الشريف وتتراوح بين 200 و300 جنيه.

وإلى جانب منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، يحصل العامل غير المنتظم على منحة للزواج تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، ومنحة وفاة رب الأسرة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أو العائل وتصل إلى 500 جنيه، تصرف كمصاريف للمساعدة في تشييع الجنازة.

الاهتمام برعاية العمالة غير المنتظمة

يأتي ذلك في إطار حرص قوانين العمل في مصر على الاهتمام برعاية العمالة غير المنتظمة، من خلال المنح التي توفرها الدولة لهذه الفئة من العمال المصريين، وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة رعاية تلك الفئة وتوفير حياة كريمة لهم.

وتتولى الوزارة المختصة «القوى العاملة»، رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والصيادين وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل.