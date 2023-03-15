حصر العمالة غير المنتظمة بمختلف مواقع العمل بمحافظة الوادي الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن استكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية في مجال رياده الأعمال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا للفتيات وشباب الخريجين المتدربين.

العمالة غير المنتظمة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بتفعيل أدواتها بالاستمرار في رعاية وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والتواجد في كافة مواقع العمل والإنتاج والحرص على التعامل بشكل متوازن مع طرفي العملية الإنتاجية، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل.

توفير حياة كريمة لجميع المواطنين

واوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في تقريره، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن برنامجها في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

ونوه مدير المديرية إلى ان المديرية تستكمل دورها التوعوي للفتيات خريجات برامج التدريب المهني التي تنفذها المديرية على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، باعتبارهم شركاء التنمية وقواعدها الراسية، حيث نظمت المديرية ندوة تثقيفية في مجال رياده الأعمال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا للفتيات وشباب الخريجين المتدربين على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة المحلية لقرى جورمشين 7 بمركز ومدينة باريس، ومؤكداً أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الدورات المجانية التي يتم تنفيذها من خلال التقديم في مراكز التدريب او إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية .