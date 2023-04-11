«القوى العاملة» بالإسكندرية توفر فرص عمل لذوي الهمم في 6 شركات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية، تعمل على توفير كل سبل الدعم لمختلف الفئات من الشباب وخاصة ذوي الهمم.

فرص عمل في 6 شركات

وأضاف «الشريف»، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بتوفير فرص عمل للشباب، عن طريق تنظيم ملتقى التشغيل الخامس لذوي الهمم من الجنسين، بالتعاون مع 6 شركات مشاركة.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه تم عقد المقابلات لعدد 35 من المتقدمين وإستكمال أوراق المرشحين وجارى الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين إجتماعي ورعاية صحية طبقا للقانون كما تم مراعاة تناسب العمل مع نوع الإعاقة، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

يأتي ذلك تفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير سبل العيش للمواطنين، والإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم المهن التى يتطلبها سوق العمل.