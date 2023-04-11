القوى العاملة تعلن موعد إجازة شم النسيم للقطاع الخاص بأجر كامل

أصدرت وزارة القوي العاملة، كتابا دوريا بشأن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر في شم النسيم، تنفيذا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ويستحق العاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوي العاملة.

اجازة شم النسيم للقطاع الخاص .. الأثنين

وأوضح الكتاب الدوري الصادر من وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص إجازة شم النسيم مدفوعة الأجر يوم الاثنين الموافق 17 من أبريل 2023 بمناسبة عيد شم النسيم، مع التنبيه بأحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأوضح الكتاب الدوري، أنّ ذلك جاء في ضوء صدور قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، حيث نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه، على أن «تصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام».

إجازة شم النسيم للقطاع العام

وفي نفس السياق أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.