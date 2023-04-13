ضوابط مرورية جديدة في الغربية: غرامة 10 آلاف جنيه وإيقاف شهر للمخالفين

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعلي عبد الستار السكرتير المساعد والنواب محمود الشامي، أحمد يحي، عبد الله الشيخ، أحمد الشعراوي ومحمود أبو حسين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على إصدار قرارات مرورية جديدة من شأنها العمل على ضبط الشارع المروري والتصدي إلى استغلال المواطنين من قبل أصحاب السيارات والسرفيس.

ضبط المرور في الغربية

واضح محافظ الغربية، في بيان صحفي، أن المجلس التنفيذي الخاص بمحافظة الغربية، الذي ينعقد نهاية كل شهر، وافق على إصدار قرار ينص على التحفظ وإيقاف الترخيص لمدة شهر وتحصيل غرامة مالية وقدرها 10 آلاف جنيه إلى جميع السيارات الميكروباص بجميع أنواعها (أجرة - رحلات ) التي يتم ضبطها مخالفة خط السير المقرر لها أو بدون لوحات معدنية أو تجزئة خط السير أو التحميل من خارج الموقف المخصص لها أو استعمال السيارة في غير الغرض المبيـن برخصتها أو العمـل بنظام السرفيـس داخل المدينة.

المخططات العمرانية

كما وافق المجلس على اعتماد الحيز العمراني لعزبة بهجت الصغرى بمركز قطور ورفع الموضوع إلى سلطة الاعتماد واتخاذ الإجراءات القانونية، كما وافق المجلس على إلغاء وإضافة عدد من الشوارع بالمخططات التفصيلية بعدد من القرى، كما تمت الموافقة على تعديـل المرحلـة التعليميـة بالقـرار رقم 499 لسنة 2017 بتاريـخ 29/5/2017 م من مدرسـة ابتدائي إلى مدرسة تعليم أساسي بناحية عزبة على عبده – مركز قطور.