مواعيد وأماكن سيارات شركة المياه المتنقلة لخدمة العملاء في الغربية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية برئاسة الدكتور حمدي محمد شطا أنَّه سيتمّ تشغيل سيارة خدمة العملاء المتنقلة في عدد من القرى التابعة لها بدءا من يوم 12 من شهر أبريل الجاري 2023 وحتى يوم 8 من شهر يونيو المقبل.

مكان وموعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب، عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مكان وموعد تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بالقرى وفقا للتوزيع الآتي:

** قرية سنبو الكبرى من يوم 12 إلى 27 أبريل ما عدا إجازات عيد الفطر.

** قرية حانوت من يوم 29 أبريل إلى 4 مايو ما عدا إجازة عيد العمال.

** قرية سندبسط من يوم 6 حتى 11 مايو.

** قرية شبراملس من 6 إلى 18 مايو.

** قرية سنباط من يوم 20 إلى 25 مايو.

** قرية الغريب من يوم 27 مايو إلى 1 يونيو.

** قرية تفهنا العزب من يوم 3 إلى 8 يونيو.

خدمات تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين وهي كالتالي:

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.