محافظ قنا يأمر بمصادرة جرار قصب في قوص لمخالفته تعليمات المرور

أمر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمصادرة جرار زراعي بمركز قوص، لمخالفته القواعد المُنظمة لسير جرارات نقل القصب خلال موسم الحصاد، وذلك خلال جولة المحافظ بمدينة قوص لمتابعة بدء موسم توريد القمح.

وضُبط الجرار أثناء سحبه ثلاث مقطورات مُحملة بالقصب، مما قد يتسبب في وقوع حوادث على الطرق، ويعرّض سلامة المواطنين للخطر.

بدء توريد القصب

وقال محافظ قنا، إنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي مصانع السكر، ومسؤولي المرور، خلال الفترة الماضية، وتم وضع مجموعة من القواعد المنظمة لسير جرارات القصب علي الطرق السريعة للحفاظ علي سلامة المواطنين، ومن بينها عدم سحب أكثر من مقطورتيّ قصب، مشيرا إلي أن إدارات مصانع السكر الثلاثة أخطرت أصحاب جرارات نقل القصب بضرورة الإلتزام بتلك القواعد، وأنه سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية صد من يخالف ذلك.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ووجه «الداودي» مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وإدارة المرور، بتحرير محضر للسائق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفة من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.