أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الغربية 2023 الشروط والأوراق المطلوبة.. تعد من ضمن مستندات مسوغ التعيين في الوظائف الفنية، ويتطلع الكثير من المقبلين على العمل من المحافظات المختلفة من بينها محافظة الغربية، إلى معرفة أماكن استخراجها.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الغربية 2023

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الغربية 2023 الشروط والأوراق المطلوبة، ترصدها «الوطن»، من خلال هذا التقرير، وفق ما أعلنته مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية عبر موقعها الرسمي.

جاءت عبارة عن 12 مكتبا للقوى العاملة داخل محافظة الغربية، مكتب القوى العاملة بمدينة طنطا، حي أول وثان طنطا، مدينة المحلة، حي أول وثان المحلة، مكتب القوى العاملة بمدينة قطور، مدينة كفر الزيات، مدينة بسيون، مدينة زفتى، مدينة السنطة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة

وبشأن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الغربية 2023.. جاءت الأوراق المطلوبة، «حوالة بريدية بقيمة الرسوم، صورتان للبطاقة والأصل للإطلاع، الرقم التأميني، طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص، مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب، صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، الأصل للإطلاع، سداد قيمة رسوم الخدمة المفروضة، التي تبلغ قيمتها 40 جنيه»، ويتم إرسالها في صورة حوالة بريدية باسم مدير مديرية القوى العاملة، ويتم إرفاقها ضمن الأوراق.

مدة صلاحية شهادة مستوى قياس المهارة

شهادة مستوى قياس المهارة، صلاحيتها 5 سنوات، وهي خدمة تُقدم للعمالة الفنية، وتشمل أكثر من 400 مهنة فنية مثل كهربائي، وفني معدات وعامل تجميع أفران غاز، ونجار، وسباك، وحداد، وحلاق، وميكانيكا، وغيرها من تلك المهن الفنية، ويتم عقد اختبارات لهم، وفي حالة النجاح، يتم إعطاء الشخص المتقدم، علي شهادة معتمدة، وفي حالة الرسوب، يتيح للمتقدم ان يعيد تلك الاختبارات، بعد 3 شهور لرفع مستوى مهارته، بحسب ما أعلنته وزارة القوى العاملة عبر موقعها الرسمي.