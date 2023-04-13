أسامة طلعت يوجه بضرورة تفعيل الدور التنويري لدار الكتب الوثائق

اجتمع الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بالباحثين والباحثات بالمراكز العلمية التابعة للهيئة، وتناول الاجتماع استعراض سير العمل وما تم إنجازه مؤخرا في المراكز، والخطة المستقبلية للأنشطة المختلفة.

ووجَّه الدكتور أسامة طلعت بضرورة تفعيل الدور التنويري للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق بالتعاون مع اللجان العلمية التي تضم نخبة من أساتذة الجامعة والخبراء في تخصصات شتى.

معلومات عن دار الكتب والوثائق

وتضم دار الكتب والوثائق عددا من المراكز العلمية المتميزة هي: مركز تاريخ مصر المعاصر، مركز تحقيق التراث، مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل، مركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي بالإضافة إلى مركز الترميم بدار الكتب ويعد الأكبر والأكثر عراقة بين مراكز الترميم في الشرق الأوسط، ويعمل بتلك المراكز عدد من الكوادر المتميزة في البحث العلمي من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في تخصصاتهم.

الدكتور أسامة طلعت

وكان الدكتور أسامة طلعت قد تم ندبه بناء على قرار الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أستاذ الآثار الإسلامية، للعمل رئيسا للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وذلك منذ يناير 2023.