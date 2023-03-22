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«كل يوم سؤال» في دار الكتب.. مسابقة للأطفال في شهر رمضان

كتب:

إلهام زيدان
03:06 م | الأربعاء 22 مارس 2023
دار الكتب والوثائق القومية

دار الكتب والوثائق القومية

يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل في الإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس، للعام السادس على التوالي، مسابقة ثقافية دينية للأطفال من 9- 12 سنة باسم «كل يوم سؤال»، من 1 – 27 رمضان 1444 هـ، وذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة بشهر رمضان 1444 هـ، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وذكرت دار الكتب في بيان: «ينشر سؤال اليوم على صفحة المركز عبر فيس بوك https://www.facebook.com/adbtefl، وبمجرد الضغط على الرابط المدرج أسفل السؤال يمكنه الإجابة إلكترونيًا عبر تطبيق google drive، والفائز هو من يقدم أول إجابة صحيحة على السؤال.

وتعلن نتيجة المسابقة يوم 29 رمضان، وهي عبارة عن مجموعة كتب، وتسلّم الجوائز للأطفال الفائزين من خارج القاهرة عبر الطرود البريدية.

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بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.