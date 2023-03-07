أبرز إصدارات دار الكتب في ملتقى القاهرة الدولي للثقافة.. خصم 25%

تشارك دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في معرض إصدارات وزارة الثقافة الذي يقام على هامش الملتقى الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.

يأتي ذلك في إطار فعاليات ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي غير المادي، المقرر انعقاده تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي غير المادي

ينعقد الملتقى في مقر المجلس خلال الفترة من 8 إلى 9 مارس الجاري، وتقدم دار الكتب والوثائق نسبة خصم 25% على إصداراتها المشاركة ومن بينها: عيون الأخبار، مفرج الكروب، الحرف العربي، الزخرفة المنسوجة، النقوش الكتابية، جماليات التراث المعماري بالقاهرة والإسكندرية، توظيف التراث في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري، الجوهرتين العتيقتين و الطاريء على السكردان.

أنشطة دار الكتب

في سياق متصل تعقد دار الكتب ندوة ندوة بعنوان «المرأة في التراث» والتي ينظمها مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023 الساعة 12 ظهرًا، بقاعة على مبارك.

ويشارك فيها كل من الدكتورة مها مظلوم خضر: مدير عام مركز تحقيق التراث، الدكتورة نورا عبد العظيم: الباحثة بمركز تحقيق التراث، مروة الشريف: الباحثة بمركز تحقيق التراث.