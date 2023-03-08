دار الكتب والوثائق تنظم ندوة حول صورة ودور المرأة في التراث

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان «المرأة في التراث»، في إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للمرأة.

نظم الندوة مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، وتحدثت فيها الدكتورة مها مظلوم خضر: مدير عام مركز تحقيق التراث حيث طرحت دراسة بعنوان: المرأة في التراث الإسلامي والعربي: صورة المرأة عبر العصور (نماذج مختارة).

وأكدت في حديثها على تكريم الإسلام للمرأة، وتقديره لدورها في المجتمع الإسلامي، كما استعرضت تطور دور المرأة وصورتها الذهنية عبر العصور المختلفة.

نماذج من مشاركة المرأة في الإدارة في العصر الفاطمي

وتحدثت الدكتورة نورا عبد العظيم: الباحثة بمركز تحقيق التراث عن دور المرأة في الحكم والإدارة في العصر الفاطمي حيث تناولت المتغيرات التي طرأت على دور المرأة خلال العصر الفاطمى، مستعرضة عدة نماذج لمشاركة المرأة في الإدارة ونفوذها في دوائر الحكم، ومن بين تلك النماذج دور «ست الملك» في التصدي لنفوذ شقيقها الحاكم بأمر الله.

وتناولت الباحثة مروة الشريف بمركز تحقيق التراث، إسهامات المحققات في التعريف بالتراث، واستعرضت في هذا الموضوع ثلاثة نماذج لمحققات في التراث العربي، هن: عائشة عبد الرحمن، التي اشتهرت باسم بنت الشاطئ، وسكينة الشهابي، ووداد القاضي، ما ألقى الضوء على إسهامات المرأة كباحثة في مجال تحقيق التراث.