كيفية حجز شقة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 4» إلكترونيا

كشفت وزارة الإسكان الاجتماعي، ممثلة في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب حجز الشقق المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4»، لمتوسط وفوق متوسط الدخل، بدايًة من يوم الأحد 30 أبريل الجاري، حتى الخميس 4 من شهر مايو المقبل.

وجرى الانتهاء من عملية تسجيل طلب حجز شقة، وسداد مقدم الجدية للحجز، من الفترة 26 مارس الماضي حتى اليوم 13 أبريل.

آلية التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، آلية التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ إذ يجرى فتح باب حجز الوحدة السكنية من تاريخ 30 أبريل، من الساعة التاسعة صباحا، حتى 4 مايو، حتى تمام الثانية عشرة من منتصف الليل، كما يلي:

1- الدخول على الموقع.

2- الضغط على دخول مستخدم حالي، ثم إدخال بيانات الدخول.

3- الضغط على طلباتي من أعلى الصفحة على اليسار.

4- الضغط على حجز الوحدة من الجدول الموجود به البيانات.

5- كتابة كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

6- يضغط العميل على اختيار، تظهر رسالة تم الاختيار بنجاح، وتظهر بيانات الوحدة السكنية.

يذكر أنّه يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.