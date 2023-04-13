وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، وهي إحدى المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها بنطاق محافظة أسيوط، مؤكداً حرص الوزارة وأجهزتها على استكمال تنفيذ خُطة التنمية الشاملة بمختلف المناطق، ولا سيما ما يتم تنفيذه من مشروعات عمرانية.

وزير الإسكان يطلع على الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات

واطَّلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، والتي شملت مشروعات بنية أساسية، ومشروعات سكنية وخدمات ومشروعات ري وزراعة، بجانب المشروعات الاستثمارية الجارية، وكذا موقف تخصيص قطع الأراضي الاستثمارية لتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وغير ذلك من مشروعات.

وأوضح المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، أن مشروعات البنية الأساسية شملت تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان، وجارٍ استكمال تنفيذ مشروعات شبكات ري وطرق وصرف ومياه، بالإضافة إلى أعمال الخط الناقل للمياه والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية بقدرة 25 ألف م3/يوم كمرحلة أولى بتكلفة 1.8 مليار جنيه، حيث من المتوقع تشغيل محطة التنقية شهر أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة الآبار بقدرة 1600م3 /يوم كحل عاجل لتغذية عمارات سكن مصر والإسكان الاجتماعي وتم ضخ المياه بالشبكة.

تنفيذ مشروع ري طريق الهضبة الرئيسي بتكلفة 4 ملايين جنيها

وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، إلى أنه جارِ تنفيذ مشروع ري طريق الهضبة الرئيسي بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومشروع أعمال البنية الأساسية لجزء من منطقة الخدمات اللوجستية بتكلفة 85 مليون جنيه، ومشروع أعمال تنفيذ وحدة معالجة مدمجة، سعة 1000 م3/ يوم بتكلفة 14 مليون جنيه، والمرحلة الثانية للطرق المحيطة والداخلية بالإسكان الاجتماعي وسكن مصر بتكلفة 73 مليون جنيه.

وقال المهندس ياسر رمضان، إن المشروعات السكنية تشمل المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، 15 عمارة بها 360 وحدة، بالإضافة إلى مشروع سكن مصر بعدد 60 عمارة تضم 1440 وحدة سكنية، ويضم وحدات إدارية ومحال تجارية، ومشروع سكن مصر 50 عمارة بإجمالي وحدات 1200 وحدة، ويضم وحدات إدارية ومحال تجارية، ومشروع آخر يضم 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية.

رصد لمشروعات الخدمات

ونوه رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، عن أنه بالنسبة لمشروعات الخدمات فيتم تنفيذ مشروع مركز شباب مصغر بمنطقة سكن مصر بالحي الأول بالمدينة بتكلفة 21.1 مليون جنيه، وبه مبنى اجتماعي وحمام سباحة وملاعب «تنس وكرة قدم خماسية»، ومتوقع تشغيله في يونيو من العام الجاري، وسوق تجارية تضم 8 محال بتكلفة 1.96 مليون جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي سعة 33 فصلا بتكلفة 18.4 مليون جنيه، وحضانة طفل بتكلفة 4.2 مليون جنيه، ووحدة صحية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ونقطة شرطة، ونقطة إطفاء.

تنفيذ أعمال زراعة طريق الهضبة الرئيسي

وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال زراعة طريق الهضبة الرئيسي، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشـروع زراعة لمنطقة سكن مصر والإسكان الاجتماعي والجزيرة الوسطى للطريق المؤدي لسكن مصر والإسكان الاجتماعي

وأعلن رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة أن مشروعات الكهرباء تشمل أعمال الكهرباء للمرحلة العاجلة للمنطقة اللوجستية الشمالية بتكلفة 17 مليون جنيه، والتي تستهدف التغذية الكهربائية لجميع قطع الأراضي الاستثمارية بالمنطقة اللوجستية، ومحطة محولات مؤقتة قدرة 40 م.ف.أ جهد 66 ك.ف كحل عاجل لتغذية المدينة بتكلفة 59.9 مليون جنيه " تم إطلاق التيار لتغذية مناطق الإسكان الاجتماعي وسكن مصر، وتنفيذ شبكة كهرباء بقيمة 59 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية لشبكة التليفونات الرئيسية والثانوية بتكلفة 5.9 مليون جنيه.

واستعرض المهندس ياسر رمضان، المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بالمدينة، والتي تشمل مشروع بورتو أسيوط للتنمية السياحية بنشاط عمراني متكامل بمساحة 78 فدانا، ومشروع مدينة نصر للإسكان والتعمير بنشاط عمراني متكامل بمساحة 104 أفدنة، وجامعة بدر أسيوط بمساحة 81 فدانا، بالإضافة إلى تخصيص العديد من قطع الأراضي الخدمية بأنشطة «تجاري - تجاري إداري – مدرسة خاصة – تجاري إداري سكني»، مضيفاً أنه تم تخصيص مسجدين، وتخصيص كنيستين لطائفتي الأرثوذكس والكاثوليك.

إجمالي الاستثمــارات بمدينة ناصر الجديدة

وصرح رئيس الجهاز بأن إجمالي الاستثمــارات بمدينة ناصر الجديدة حتي العام الماضي بلغ حوالي 7.9 مليار جنيه موزعة كالتالي 1.8 مليار جنيه للبنية الأساسية للمرحلة الأولى، و 85 مليون جنيه لأعمال البنية الأساسية لجزء من المنطقة اللوجستية، و 1.44 مليار جنيه لأعمال مشروعات الإسكان «سكن مصر – الإسكان الاجتماعي – سكن كل المصريين»، و30 مليون جنية لأعمال مشروعات الزراعة والري، و73 مليون جنيه لمشروعات الطرق، و1.3 مليار جنيه حجم الانفاق على أعمال الطريق المؤدي إلي المدينة وتشمل أعمال الطريق الرئيسي والكوبري وتعويضات لحائزي الأراضي، و97 مليون جنيه لأعمال خدمات وكهرباء الإسكان الاجتماعي والحي الأول، و2.9 مليار جنيه حجم الإيرادات للمشروعات الاستثمارية المخصصة بالمدينة للقطاع الخاص أراض سكنية صغيرة و عمراني متكامل ووحدات سكنية والخدمات والمزادات.

الإسكان: مدينة ناصر هي إحدى مدن الجيل الرابع

جدير بالذكر، أن مدينة ناصر هي إحدى مدن الجيل الرابع والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 2017 على مساحة 6006.2 فدان، وتقع مدينة ناصر غرب النيل أعلى هضبة أسيوط الغربية على الطريق الصحراوي الغربي وتبعد 4 كم من مطار أسيوط الدولي كما تبعد عن مدينة أسيوط 14 كم، وترتفع مدينة ناصر الجديدة بحوالي 180مترا عن مستوى مدينة أسيوط الأم، مما يوفر المناخ الصحي والهواء النقي لساكني المدينة، كما أن إجمالي الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة 345 الف نسمة في سنة الهدف 2032 وستشتمل على نحو 90000 وحدة سكنية.

كما أن المخطط الإستراتيجي للمدينة يتضمن، مناطق سكنية شاملة، مناطق خدمات تعليمية وترفيهية ودينية وصحية، ومنطقة صناعية تضم صناعات صغيرة ومتوسطة، وتقع في أقصى جنوب المدينة، ومنطقة لوجستية تقع في الجزء الشمالي من المدينة وتقدر مساحتها في حدود 1500 فدان.