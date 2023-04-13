«الإسكان»: بدء حجز وحدات سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا 30 أبريل

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب حجز الوحدات السكنية المطروحة في مبادرة سكن لكل المصريين 4 لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، بداية من الأحد 30 من أبريل الجاري، ويستمر حتى الخميس 4 مايو المقبل.

انتهاء تسجيل طلبات حجز وحدة سكنية

ويبدأ المواطنون الذين انتهوا من عملية تسجيل طلبات حجز وحدة سكنية، دفع مقدم جدية للحجز من يوم الأحد الموافق 26 مارس الماضي، وحتى الخميس 13 أبريل الجاري.

لا أفضلية بين المواطنين

وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنّه لا توجد أفضلية بين المواطنين، الذين يسجلون في الساعات الأولى أو في آخر المدة المحددة، من فتح باب التسجيل.

يذكر أنّه يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.