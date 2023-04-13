«الإسكان»: آخر موعد لتسجيل طلبات «سكن لكل المصريين 4» اليوم

قال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اليوم الخميس، آخر موعد لتسجيل وحدة سكنية في مبادرة سكن لكل المصريبن 4، ودفع مقدم جدية الحجز، منوهًا بأن الحجز الإلكتروني بداية من 30 أبريل حتى 4 مايو المقبل.

المدن والمحافظات المطروح بها وحدات سكن لكل المصريين 4

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المحافظات والمدن المطروح بها وحدات سكن لكل المصريين 4، هي:

- مدينتي الزرقا وشطا في محافظة دمياط.

- مدينة القاهرة الجديدة في محافظة القاهرة.

- مدينتي سفاجا والغردقة في محافظة البحر الأحمر.

- مدينة الزقازيق في الشرقية.

- منطقة بياض العرب في بني سويف.

- مركز دمنهور في محافظة البحيرة.

لا يوجد أفضلية بين المواطنين

وكشف الإسكان الاجتماعي، أن مدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، أكثر المدن إقبالا في التسجيل، مشيرا إلى عدم وجود أفضلية بين من قدم في الساعات الأولى أو نهاية المدة من طرح الوحدات السكنية.

ويتابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، موقف تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في سكن لكل المصريين 4، مؤكدا أنها تهدف للارتقاء بحياة المواطن المصري وموقفه الاجتماعي.