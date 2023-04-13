يحيي وكنوز الحلقة 22.. الدكتور عجيب يسرق البردية

استطاعت والدة يحيى أنّ تنقذه وكنوز وزوجها أيضًا، وذلك بعدما قيدهم الدكتور عجيب بالحبال، واستطاع أن يسرق البردية منهم هو ومساعديه «سعفان وعتمان».

يحيى وكنوز الحلقة 22

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموجه للأطفال، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد قررت عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC الساعة 7:30 صباحًا بينما الحلقة الأصلية في الساعة 6:15 مساءً، وموعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC دراما 1:30 من ظهرا والحلقة الأصلية الساعة 10:30 مساء.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، قبل عرض الحلقة 18 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.