رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

يحيي وكنوز الحلقة 22.. الدكتور عجيب يسرق البردية

كتب:

شريف سليمان
03:24 م | الخميس 13 أبريل 2023
مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل يحيى وكنوز

استطاعت والدة يحيى أنّ تنقذه وكنوز وزوجها أيضًا، وذلك بعدما قيدهم الدكتور عجيب بالحبال، واستطاع أن يسرق البردية منهم هو ومساعديه «سعفان وعتمان».

يحيى وكنوز الحلقة 22

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموجه للأطفال، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد قررت عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC الساعة 7:30 صباحًا بينما الحلقة الأصلية في الساعة 6:15 مساءً، وموعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC دراما 1:30 من ظهرا والحلقة الأصلية الساعة 10:30 مساء.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، قبل عرض الحلقة 18 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

اقرأ المزيد:

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC وDMC دراما

يحيى وكنوز 2 الحلقة 21.. «يحيى» ينقذ الحضارة المصرية

موعد مسلسل يحيى وكنوز 2 على قناة DMC اليوم الخميس

يحيى وكنوز ينتقلان في الحلقة 21 للأهرامات لإنقاذ البردية من الشرير

يحيى وكنوز الحلقة 21.. العثور على البردية بـ الأهرامات بعد بحث مكثف

يحيى وكنوز 2.. مازن يذهب للدكتور عجيب ويحكي له قصة البردية «فيديو»
بقلم شريف سليمان