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يحيى وكنوز 2 الحلقة 21.. «يحيى» ينقذ الحضارة المصرية

كتب:

محمد عزالدين
05:26 ص | الخميس 13 أبريل 2023
يحيى وكنوز

يحيى وكنوز

يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 21 على شاشة قناة dmc، خاصة أن الحلقات الماضية شهدت الكثير من الأحداث الشيقة.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 21

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 21 شهدت ذهاب يحيى لعالم جديد لمقابلة رمسيس الثاني، الذي سيتصدى بمساعدة يحيى لكل اللصوص والمحاولين لهدم حضارتنا، في إطار تشويقي ممتع سهل.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، أما موعد العرض الأول فهو في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

عرض مسلسل يحيى وكنوز بلغة الإشارةمسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc معروض بلغة الإشارة حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل الذي يقدم معلومات تاريخية مهمة للأطفال.

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بقلم محمد عزالدين