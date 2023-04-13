يحيى وكنوز ينتقلان في الحلقة 21 للأهرامات لإنقاذ البردية من الشرير

مسلسل يحيى وكنوز 2 في الحلقة 21 شهد الكثير من الأحداث والقصص من الحضارة المصرية القديمة بشكل شيق وسلس للأطفال، ومعلومات عن ملوك مصر القديمة، وكان بطل اليوم هو الملك رمسيس الثالث.

يحيى وكنوز يدعمان عصام

شهدت أحداث مسلسل يحيى وكنوز في الحلقة 21 انتقال يحيى وكنوز برفقة والدهما إلى منطقة الأهرامات، لدعم عصام في محاولته إنقاذ البردية من قبضة الشرير، ويجسد دوره الفنان محمد ثروت.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، أما موعد العرض الأول فهو في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

عرض مسلسل يحيى وكنوز بلغة الإشارة

مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc معروض بلغة الإشارة حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل الذي يقدم معلومات تاريخية مهمة للأطفال.