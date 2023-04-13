القوات البحرية تشارك في التدريب البحري الدولي المشترك IMX/CE23

شاركت عناصر من القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية المصرية في فعاليات التدريب البحري الدولي المشترك IMX/CE 23، والذي استمر على مدار 3 أسابيع بدولتي البحرين والأردن.

وشارك في التدريب ما يقرب من 7000 فرد و35 قطعة بحرية و30 منظومة مسيرات آلية من 50 دولة مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة.

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات العملياتية في مجال الأمن البحري، وإيجاد حلول دولية للحفاظ على حرية حركة الملاحة والتجارة الدولية، ودعم العلاقات العسكرية مع الدول المشاركة، ودعم جهود الاستقرار الإقليمي بالمنطقة ضد أي تهديدات، وبناء الموائمة والتجانس مع الدول المشاركة لحماية القوانين واللوائح الدولية.

وتضمن التدريب حق الزيارة والتفتيش على السفن المشتبه بها، والتدريب على منظومات المسيرات البحرية الموجهة عن بعد، وتولت مصر مركز القيادة والسيطرة البحري بدولة البحرين في أثناء تنفيذ التدريب.

يأتي التدريب تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية ودعم العلاقات العسكرية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة.