واعظة بـ«الأوقاف» عبر قناة الناس: النبي كان يجتهد في العبادة بالعشر الأوخر من رمضان

أكدت الدكتورة وفاء عبدالسلام، واعظة بوزارة الأوقاف، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادة بالعشر الأواخر من شهر رمضان لإدراك ليلة القدر، ناصحة المشاهدين بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأضافت خلال حديثها عبر قناة «الناس»، أنّ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت «كان النبي إذا دخل العشر الأواخر شدَّ مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله»، مشيرةً إلى أن هذا الامر كناية عن الاجتهاد في العشر الأواخر؛ إذ كان يجتهد في هذه الأيام المباركات أكثر من غيرها.

أهمية الاعتكاف في العشر الأواخر

وتابعت، أن الله عز وجل قال (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، مشيرة إلى أنه «لدينا الاعتكاف في العشر الأواخر وذلك لمن استطاع، فهناك أشخاص لديهم أشغال وأمور مهمة، والمقصد من الاعتكاف أن نكون في معية الله وأن نتوجه إليه».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث على تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، تغطي مجالات الحياة كافة.