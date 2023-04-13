محافظ الإسكندرية: تخصيص 15 مليون جنيه لرصف 3 شوارع

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص 15 مليون و149 ألف جنيه لرصف 3 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي وسط وهي «متفرعات شارع لاجتية، ومحرم بك، والعطارين» خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري، وأنه جرى البدء فعليا في أعمال الرصف في الشوارع التي كثرت منها شكاوى أهالي الحي؛ موجهًا مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء.

محافظ الإسكندرية: المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق

وأكد «الشريف»، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه جرى تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل في المحافظة برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

محافظ الإسكندرية: تم الانتهاء من رصف 3 شوارع

وأشار محافظ الإسكندرية، خلال بيان، اليوم الخميس إلى أنه تم الانتهاء من رصف 3 شوارع متفرعة من شارع محرم بك الرئيسي هي «جرين، والمأمون، والنعم» خلال الأيام الماضية وجاري العمل على استكمال أعمال رصف بباقي الشوارع، مضيفًا أن هناك تنسيق كامل بين مديرية الطرق وحي وسط برئاسة عزة سعد لتحديد الشوارع الأكثر احتياجًا والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.