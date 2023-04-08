محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف شوارع الإبراهيمية بتكلفة 770 ألف جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة الإبراهيمية، وذلك تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

إزالة المعوقات لتنفيذ الأعمال الجارية

وكلف محافظ الشرقية، رئيس المركز، بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال رصف الشوارع الداخلية بمدينة الإبراهيمية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أنه جار تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بمدينة الإبراهيمية بطول 2700 متر مسطح، وبتكلفة 770 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

خطة التطوير والتجميل بشبكة الطرق الداخلية

وأكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.