محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التجهيز اللازمة لرصف وتطوير امتداد شارع المشير أحمد إسماعيل بمدينة الزقازيق (الأمن الغذائي)، وذلك بعد أن تم الانتهاء من نقل كبائن التليفونات وتغيير خطوط الصرف الصحي وكابلات الكهرباء وكافة أعمال البنية التحتية للبدء فورا في تنفيذ الأعمال وتطوير الشارع بالشكل الذي يتماشى مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

إقامة رامب يسمح بعبور ذوي الهمم

كما اطمأن محافظ الشرقية على أعمال صب الأرصفة بامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل، مشدداً على ضرورة مراعاة إقامة رامب يسمح بعبور ذوي الهمم يساعدهم في التنقل والحركة بسهولة ويسر.

متابعة أعمال التطوير والتجميل بالزقازيق

وانتقل محافظ الشرقية لمنطقة حي المستشارين لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمنطقة، والتي تشمل تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية وتوصيل المرافق الداخلية في مدينة الزقازيق لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل المحافظة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة.

وخلال تفقده لشوارع المنطقة، لاحظ المحافظ مبنى يُقام تحت الإنشاء بشارع عطية الغمري وأصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بمراجعة التراخيص الممنوحه للمبنى والتأكد من استيفاء صاحبه لكافة الاشتراطات البنائيه اللازمة، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد مخالفة القانون.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالاهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.