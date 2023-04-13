مصرع شاب أسفل عجلات قطار المناشي في البحيرة

لقى عامل مصرعه، قبل قليل، بعدما صدمه قطار المناشي القادم من محافظة القاهرة إلى مركز ايتاي البارود، وذلك أثناء عبوره مزلقان بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .

مصرع شاب في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد باستقبال المستشفى العام جثة لشاب فى بداية العقد الثالث من العمر متأثرا بإصابته، بعدما صدمه قطار المناشى بدائرة شرطة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز كوم حمادة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع «م ع ا»، 32 سنة، مقيم بناحية قرية الخوالد التابعة لدائرة المركز وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مركز كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.