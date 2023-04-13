محافظ جنوب سيناء يفتتح أول مركز مرخص «بيتش باجي» وسيارات جبلية بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ تتحول إلى أول مدينة رقمية ذكية على مستوى مصر، مشيرا إلى أن كافة المباني والمنشآت والأنشطة الحديثة جرى تصميمها لتكون رقمية ذكية وصديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال افتتاح أول مركز مرخص لنشاط موتوسيكلات «بيتش باجي»، والسيارات الجبلية التي تقوم برحلات سفاري حبلي إلى الصحاري بمنطقة السفاري بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.

رخصة مطابقة لمواصفات وزارة السياحة

قال محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذا المركز هو أول مركز يحصل على هذا الترخيص في مصر وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات الواردة بالقرار الوزاري رقم 147 لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم نشاط دراجات السفاري الجبلي، وقال إن الافتتاح يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص، وخاصة في مجال هذا النشاط الذي يعتبر من الأنشطة الهامة المحببة لدي معظم زائري شرم الشيخ من جميع جنسيات العالم.

أشاد المحافظ بالتطوير للمركز واستخدام الدراجات والسيارات الجبلي طبقا لأحدث الطرز ومزودة بكافة سبل الأمان والمتانة كما هنأ المحافظ مالك المركز علي حصول مركز السفاري الجبلي على الترخيص.

لجنة للمرور على مراكز السفاري

أصدر اللواء خالد فودة قرارا بضرورة تشكيل لجنة برئاسة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام وعضوية مجلس مدينة شرم الشيخ والمرور والبيئة للمرور علي مراكز السفاري بشرم الشيخ للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة والأمان.

طالب المحافظ جميع مالكي مراكز السفاري باتخاذ إجراءات التحديث والتطوير مع التشديد علي المتانة والأمان واتخاذ كافة إجراءات ومواصفات السلامة والأمان حفاظا علي سلامة محبي مزاولة هذا النشاط، وجه المحافظ بتشكيل لجنة من المرور لمراجعة كافة الإجراءات و المركبات المستخدمة في هذا النشاط بجميع المراكز للتأكد من متانتها وتوفر سبل الأمان بها لضمان الحفاظ علي سلامة الزائرين ومرتادي هذا النشاط.