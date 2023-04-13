محافظ جنوب سيناء: الدولة تقف بجوار المستثمر الجاد

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الدولة تقف بجوار المستثمر الجاد وتزيل كل العقبات أمامه من أجل نجاح مشروعه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح ملاك وأصحاب الفنادق امتيازات منها مهلة سداد القروض والمديونيات بهدف التشجيع على الاستثمار.

أشار المحافظ إلى أن الدولة لن تتهاون في حقها ولن تسمح لأحد بالتنازل عن حقها في المديونيات، مؤكدا أنه جرى عقد لقاءات عديدة مع المستثمرين لبحث بعض المطالب منها مديونية شركة الكهرباء على ضرورة سداد مديونيات استهلاك الكهرباء لدى الفنادق بشرم الشيخ وسداد مستحقات الدولة.

مشروعات الكهرباء في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة إنه جرة تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال الكهرباء بشرم الشيخ منها إقامة أكبر محطة كهرباء طاقة شمسية في تبق وأخرى في حي النور، والمدينة لا تعاني من نقص في أحمال الكهرباء بل إن هناك زيادة في الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه المشروعات كلفت الدولة مليارات لتأمين قطاع الكهرباء في المدينة، موضحًا أن هناك لقاء أمس عقد بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء أحمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، وواللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، ومديري الفنادق، ومسؤولي شركة كهرباء جنوب سيناء، ومدير شركة جلوبال لتوزيع الكهرباء بمنطقة نبق، لمناقشة سداد المديونيات على الفنادق والمنشآت السياحية للحفاظ علي حقوق الدولة.

تقسيط المديونية على الفنادق

أوضح محافظ جنوب سيناء أنه دعا إلى عقد لقاء موسع مع المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء مع أصحاب الفنادق والمنشآت من أجل تسوية المديونيات مع التيسير على المستثمرين في السداد.

وتابع أن مدينة شرم الشيخ تشهد طفرة في مجال الكهرباء بعد قمة المناخ حيث جرى إنشاء وتطوير محطات الكهرباء ونقل المسارات لبعض الكابلات من أجل تطوير مدينة شرم الشيخ.