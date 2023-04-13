الشيخ جابر بغدادي عبر قناة «الناس»: الدين الإسلامي جاء محيط رحمات للإنسانية

كشف الداعية الإسلامي الشيخ جابر بغدادي المقصود من اسم برنامجه «حي على الوداد»، معتبرًا أنها دعوة لتحقيق الأخلاق وعبادة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالحب وإقامة الدين في المجتمعات بالحب مشيرًا إلى أن الإسلام ما جاء إلا ليكون رحم للإنسانية ورحمتها، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، لافتًا إلى أن الله بعث النبي رحمة للعالمين وليس رحمة للمسلمين فقط.

الرسالة المحمدية جامعة لكمالات الإنسانية بحقيقة محمدية

وأوضح خلال حلقة برنامج «حي على الوداد» المذاع عبر قناة «الناس» أن الرسالة المحمدية جامعة لكماليات الإنسانية بحقيقة محمدية تجمع ولا تفرق وتشرح ولا تجرح، مؤكدًا أن ذلك لا يختلف مع فقه الأديان والأوطان.

الدين الاسلامي جاء محيط رحمات للإنسانية أجمعها

وأشار إلى أن الدين الاسلامي جاء محيط رحمات للإنسانية أجمعها مؤكدًا أن هذا الدين بدأ بايمان أعلى مراتبه قول لا اله الا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، معتبرًا أن ما بينهما كل معارج الإيمان والإسلام ليفهم المتأمل لهذا الدين لأن هذا الدين جاء ليضبط المعاملة بين الحق والخلق.