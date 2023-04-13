علي جمعة عبر قناة الناس: منصور الشامي كان أحد أساطين دولة التلاوة

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، أن القارئ الراحل الشيخ منصور الشامي الدمنهوري ضاقت عليه مدينة دمنهور ولم تحقق له أمله، حيث كان يأمل في الذهاب للقاهرة، مشيرًا إلى أنه حصل على دورة تعليمية لإتقان التلاوة في طنطا، معتبرًا أن طنطا كانت مقر مركز «صنايعية» التلاوة.

منصور الشامي التحق بالاذاعة عام 1936

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع عبر فضائية «الناس» أن الشيخ منصور الشامي الدمنهوري تعلم في طنطا ثم ذهب للقاهرة وكان فيها أساطين التلاوة مثل الشيخ محمد رفعت والشيخ الشعشاعي والشيخ علي محمود وغيرهم مشيرًا أن الاذاعة فتحت عام 1934 وكان عمره 28 عام وتم اعتماده في الاذاعة عام 1936.

وأشار جمعة أن الشيخ منصور الشامي الدمنهوري أنه بعد النجاح والانتشار قدم في وزارة الأوقاف ليتولى القراءة في مسجد وتدرج في المساجد حتى وصل للقراءة في مسجد سيدي أبي العباس المرسي في الإسكندرية.