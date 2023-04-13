وزير الخارجية: هناك إرادة سياسية قوية لتفعيل العلاقات المصرية التركية

وجه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الشكر على حفاوة الاستقبال من وزير الخارجية التركي، وحسن الضيافة.

وقال «شكري»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي وبثته شاشة «إكسترا نيوز»: «حسن الضيافة أصبح سمة في لقاءاتنا المتكررة، وأنا سعيد بأن تكون لنا هذا التسارع في وتيرة اللقاءات، وما تظهره من اتساع رقعة الفهم المشترك والرؤية المشتركة والتوافق فيما بيننا، ووجود إرادة سياسية قوية على مستوى البلدين لتفعيل العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كل المجالات».

وأضاف: «وأنتهز هذه الفرصة ونحن في شهر رمضان الفضيل ونتوجه لكم وللشعب التركي بالتهنئة على الشهر الكريم، والتمنيات بأن يكون مليئا بالبركة والسلام، والتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك».