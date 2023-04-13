وزير الخارجية التركي: بلدنا من أكثر الدول المستوردة للمنتجات المصرية

قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، إنه بحث مع وزير الخارجية المصري العلاقات في مجال التجارة والاستثمارات، لافتا إلى أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل في المدى القصير إلى 15 مليار دولار، من خلال خطوات وآليات تتضمن لجان وغرف تجارية مشتركة.

وأوضح أن تركيا من أكثر الدول التي تستورد من مصر وخاصة الغاز المسال، وهناك شركات تركية كبرى تعمل على تطوير العلاقات في مجال استيراد الغاز المسال من مصر، ونبحث في تطوير التعاون في مجال الطاقة من خلال استثمارات الطاقة للشركات التركية، وسنحفز الشركات في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري السفير سامح شكري ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.