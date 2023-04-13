وزير الخارجية التركي: نرغب في ملء الصفحة الجديدة مع مصر بمشروعات مشتركة

قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، إن الزيارات المتبادلة بين مصر وتركيا ستتكثف بعد الآن، بعد أن التقيت أخي السفير سامح شكري 3 مرات خلال شهر ونصف، وأيضا نشعر بالامتنان من السرعة التى اكتسبتها علاقتنا منذ لقاء الرئيسين في الدوحة، لافتا إلى أن اليوم شهد تجديد الإرادة لمواصلة العلاقات، كما نرغب في ملء الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشروعات مشتركة وقصص نجاح.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، أنه تم الاتفاق على تعيين السفراء، ونقوم حاليا بتسجيل خطوات ملموسة في هذا الشأن، وفيما يتعلق ببيان مشترك سنقدم معلومات بهذا الشأن خلال الإيام المقبلة، لافتا إلى أنه على المستوى الدبلوماسي نبحث تطوير العلاقات وسنواصل إرساء خطواء ملموسة لتحقيق قمة على مستوى رؤساء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وتناولنا التحضيرات للزيارة.