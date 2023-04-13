سامح شكري: ناقشت مع وزير الخارجية التركي ما يدعم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارحية، إنه تناول مع نظيره التركي خلال المشاورات العديد من القضايا، في مقدمتها وأخذت الحيز الأكبر منها العلاقات الثنائية والجهود المبذولة على مستوى البلدين والمؤسسات في البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي وبثته شاشة «إكسترا نيوز»: «تناول كل أوجه العلاقات والعمل على تذليل أي شيء قد يحد من تطورها والارتقاء بها والاستجابة إلى رغبة البلدين في تعظيم الاستفادة من هذه العلاقة، وتوسيع رقعتها سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا على أرضية راسخة من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين والإحساس المتبادل لتنمية هذه العلاقات».

وتابع: «وما يعضد الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي ويعود بالنفع على الطرفين وشعوب المنطقة بصفة عامة».