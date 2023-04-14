كيف أنهى شاب السلام حياة صديقه.. تفاصيل 30 ثانية في الجريمة

اعترف المتهم بقتل صديقه في منطقة السلام باعترافات أمام جهات التحقيق حول جريمته التي شهدها أحد شوارع منطقة السلام، حيث قال إنه في الأيام الأخيرة نشبت خلافات بينه وبين صديقه محمد، وهو شاب في العقد الثاني من العمر، ووصلت تلك الخلافات إلى طريق مسدود، وفى يوم الواقعة تقابلا فى أحد الشوارع بالمنطقة وتجدد الخلاف بينهما مرة أخرى ليحمل المتهم سلاحا أبيض «مطواة» ويسدد طعنة قاتلة للمجني عليه «محمد» فلفظ أنفاسه الأخيرة وبعدها ألقى رجال الشرطة القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

تجديد حبس 15 يومًا

وبعد انتهاء جلسة التحقيق التى استمرت أكثر من 5 ساعات أمرت جهات التحقيق بحبس مرتكب جريمة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفى جلسة تحقيق تالية جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

مسرح الجريمة

وكانت تحريات الشرطة قد كشفت تفاصيل جريمة القتل التى لم تستغرق أكثر من 30 ثانية، منذ نشوب المشادة الكلامية بين الطرفين وحتى ارتكاب المتهم لجريمته، وبعد وقوع الجريمة مباشرة قام الأهالي في المنطقة بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة، وبعد دقائق قليلة كان رجال المباحث متواجدين في مكان الجريمة، كما انتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة وناظرت جثمان المجنى عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية، أشار حسام همام المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».