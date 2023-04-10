تطورات جديدة في جريمة عين شمس.. «عاطف» قتل صديقه بسبب تذكرة هيروين

لم يمر سوى 105 أيام على جريمة قتل الشاب «سيد يوسف»، يبلغ من العمر 23 عامًا على يد صديقه بعدما عقد العزم على قتله انتقامًا منه لرفضه إعطاءه ثمن تذكرة هيروين وباغته من ورائه بعدة طعنات حتى سقط أرضًا على إثرها، فتوالى التعدي عليه بالطعنات قاصدًا إزهاق روحه، وجرى إحالته إلى محكمة الجنايات، لتحديد جلسة محاكمة عاجلة.

انتقامًا منه لرفضه إعطاءه ثمن تذكرة هيروين

أمر إحالة المتهم تضمن أنّه في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، بدائرة قسم عين شمس المتهم «عاطف.م» يبلغ من العمر 45 عاما، مسجل خطر، قتل المجني عليه «سيد يوسف»، يبلغ من العمر 23 عامًا عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله انتقامًا منه لرفضه إعطاءه ثمن تذكرة هيروين وباغته من ورائه بعدة طعنات حتى سقط أرضًا على إثرها، فتوالى التعدي عليه بالطعنات ونحر عنقه قاصدًا إزهاق روحه، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

بداية التفاصيل

تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد بوجود جثة فوق سطح عقار مقطعة إلى أجزاء داخل دائرة القسم على الفور، انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب 20 عامًا، مقطعة إلى أجزاء، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب يقطن بالعقار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى»، الكلمات السابقة شرحها القانوني وائل نجم إنها نص لمحتوى عقوبة القانونية المقررة بالمادة 234 من قانون العقوبات وهي عقوبة القتل العمد.