العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بأحد شوارع السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بمدينة السلام، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة، أخذ عينات دموية وحشوية من جثمان المتوفى، وإرسالها للمعمل الكيماوي، تمهيدا لتحليلها للكشف عن المخدرات والسموم وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عادل. ا. ع» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين العثور على متعلقاته الشخصية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.