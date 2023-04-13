مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 22.. فوز فريق المزريطة بمشاركة حزلقوم

فاز فريق المزريطة خلال الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 7، في الشوط الثاني برباعية مقابل 3 أهداف.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22

واستطاع فريق المزريطة، أن يفوز على منافسه رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهها الفريق خلال أحداث المباراة، منها خسارة 3 من لاعبي الفريق بعد أن جرى القبض على أحدهم، وإصابة الآخر، والثالث ترك الملعب ورحل، ليتدخل حزلقوم في اللحظات الاخيرة وينضم إلى الفريق، ويسجل هدفا في الدقائق الأخيرة هو وشقيقه الكبير أوي.

مواعيد مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، يعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، والأخرى الساعة 2:00 مساءً، وتناول الجزء السابع العديد من القضايا بشكل كوميدي، أبرزها المشكلات الزوجية، كما تطرق إلى الهوس بالتريند والسوشيال ميديا.