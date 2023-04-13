مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22.. أحمد مكي يتوعد هجرس

بدأت الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بالعديد من الأحداث الكوميدية والتي كان أبرزها انضمام هجرس ضد فريق المزريطة.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 7

وبدأت مباراة المزريطة مع فريق فادي سماحة، وفوجئ فريق المزريطة بوجود هجرس مع الفريق المنافس، ليتوعد الكبير أوي هجرس ويتهمه بالخيانة، وتبدأ المباراة ويلعب هجرس بمنتهى القوة وكاد أن يسجل عدة أهداف في مرمي المزريطة إلا أن بعزق استطاع صدها.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7، يضم عددًا من نجوم الفن بجانب أحمد مكي وأبرزهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب، وُيعرض المسلسل بشكل يومي عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، والثانية في الساعة 2:00 مساءً.