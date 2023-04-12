مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21 .. أحمد مكي ينقذ فريق المزاريطة

شهدت الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، العديد من الأحداث الكوميدية أبرزها محاولات إنقاذ شقيقة حزلقوم الانسحاب من مباراة منافسة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 7

وبدأت الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي، بتصوير حزلقوم لفيديو يعلن انسحابه عن المباراة ضد منافسه، ليدخل الكبير داخل الفيديو ويعلن استمرار شقيقه في المنافسة وسيكون النصر حليفهم، ليبدأ الكبير إعداد الفريق والإشراف عليه.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7 لأحمد مكي ضم هذا العام عددا من ضيوف الشرف كان أبرزهم نجوم كرة القدم بركات وزيدان وسيد معوض وعبدالمنصف والراقصة البرازيلية لورديانا والتي ظهرت في أولى حلقات المسلسل في دور عروسة الكبير في الحلم، والفنانة نور اللبنانية والتي تقدم دور جميلة استشارية العلاقات الزوجية، محمد توب الذي قام بدور الشخص الذي عاكس مربوحة في الشارع واعتقدت أنه الكبير لعدم اتضاح الرؤية بسبب ارتدائها عدسات لاصقة.