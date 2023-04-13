مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21.. هل ينجح أحمد مكي في إنقاذ المزاريطة؟

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21 تصاعدا كبيرا بعد المباراة التي خاضها فريق المزاريطة ضد فريق فاروق سماحة وخسرها، الأمر الذي يضع قرية المزاريطة في خطر كبير، وحاول الكبير أوي الذي يمثل دوره الفنان أحمد مكي العثور على حل لإنقاذ المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21

وبدأت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21 مع فريق حزلئوم وهو يواجه فريق فاروق سماحة ولكنه يخسر المباراة، ويقرر بعدها حزلئوم أن يعتذر عن الرهان عبر تسجيل فيديو لايف على السوشيال ميديا لكن يمنعه الكبير.

ويظهر الكبير أوي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 21 وهو يحاول تجميع فريق كرة قدم جديد حتى يدخل به المباراة القادمة ويواجه فاروق سماحة، وذلك بعد خسارة الفريق الذي كونه حزلئوم.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7

وانتهت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 7 الحلقة 21 مع مفاجئة للكبير أوي وأهالي المزاريطة قبل اللقاء بين فريقه وفريق فاروق سماحة بانضمام هجرس إلى الفريق المنافس.