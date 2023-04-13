قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:54 م | الخميس 13 أبريل 2023 صلاة التراويح تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة الناس، من مسجد الإمام الحسين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وفاة مشرف في دار أيتام أثناء صلاة التراويح بكفر الشيخ.. «حسن الخاتمة» أحمد عمر هاشم يعود إلى رحاب الجامع الأزهر ويلقي درس التراويح ما حكم من لا يصلي التراويح في رمضان وهل يعاقب؟.. «الإفتاء» تجيب ماذا يفعل من يتزامن عمله مع مواعيد التراويح والتهجد في رمضان؟.. «الإفتاء» ترد التراويح صلاة التراويح بقلم محمد أسامة رمضان